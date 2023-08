Martien Meiland vindt het ’enig’ om bekend te zijn

Dat vertelde hij zaterdag voor de camera van RTL Boulevard tijdens de besloten fandag voor de Meilandjes in het Gelderse Doornspijk. Op de vraag of hij het soms jammer vindt dat hij niet meer anoniem door hun woonplaats Noordwijk kan lopen, antwoordde Meiland dat daar geen sprake van is. „Nee, daar verlang ik niet naar terug. Ik vind dit enig!” riep hij uit, wijzend naar de aanwezigen op de fandag. Dochter Maxime en levensgezel Erica kunnen overigens wel de deur uit zonder aangeklampt te worden. „Laatst zijn we samen naar de Ikea geweest en dat ging goed. Maar die lange nemen we dan niet mee”, zei Erica, wijzend naar Martien.

Zo’n 450 fans van Chateau Meiland betaalden 20 euro voor een entreebewijs voor de besloten fandag. Er waren kraampjes en hapjes en de familie werd ontvangen met een fanfare. Martien Meiland noemde de dag „overweldigend.” Ook Maxime was onder de indruk. „Ik denk dat ik hier nog weken over nadenk”, zei ze.