Kan Ali B Lil Kleine nog redden?

Waren er we er de laatste weken van overtuigd dat Lil Kleine echt het veld moest ruimen in The voice of Holland, bleek hij vrijdagavond toch wel redelijk uit de hoek te kunnen komen. En met een kerstboom die staat, vrede op aarde en andere eindejaarsgedachten is er ruimte voor bezinning. Kan de omstreden coach dan toch iets toevoegen?