Angelina Jolie speelt operalegende Maria Callas in nieuwe film

Het is een rol in de nieuwe film van Pablo Larraín. Hij maakte eerder ook de film Spencer, over de Britse prinses Diana. „Ik neem de verantwoordelijkheid voor het naspelen van Maria’s leven en haar nalatenschap zeer serieus”, zegt Jolie over haar nieuwe rol.

„Ik zal er alles aan doen om de uitdaging aan te gaan. Pablo Larraín is een regisseur die ik al lang bewonder. De kans krijgen om meer van Maria’s verhaal met hem te vertellen, en met een script van Steven Knight, is een droom.”

De film Maria vertelt het „onstuimige, mooie en tragische verhaal” van de Amerikaans-Griekse operazangeres en speelt zich af tijdens de laatste dagen van haar leven in Parijs. Zo had ze een liefdesrelatie met Aristoteles Onassis, maar die verliet haar voor Jackie Kennedy. De zangeres overleed in 1977 in de Frans hoofdstad.