Jochem Myjer trouwt John de Wolf

Jochem Myjer en John de Wolf koesteren al lang een bijzondere vriendschap. Ⓒ Instagram

Na vijftien jaar samen te zijn met zijn Inge gaat het er in december eindelijk van komen: John de Wolf gaat trouwen. Op de tiende van de twaalfde is het zover, een datum met een meer dan emotionele waarde voor de assistent-trainer van Feyenoord. Om over de bijzondere babs nog maar te zwijgen. Jochem Myer zal John en Inge in de echt verbinden.