Numidia neemt presentatie Teenage Boss van Bilal Wahib over

In Teenage Boss krijgen tieners de mogelijkheid een maand lang te beschikken over de financiën van het hele gezin. Het doel van de tieners was om geld over te houden voor iets wat ze graag wilden hebben.

Numidia werd in 2015 bekend door haar deelname aan The Voice Kids. In de talentenjacht schopte ze het tot de finale. Zij won afgelopen jaar diverse FunX Awards voor haar werk.

Bilal Wahib

Het programma werd tot afgelopen voorjaar gepresenteerd door Bilal Wahib. BNNVARA verbrak de samenwerking nadat de zanger in opspraak raakte omdat hij op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Het Openbaar Ministerie maakte begin november bekend dat Wahib niet wordt vervolgd voor het verspreiden van kinderporno.