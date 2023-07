Paul de Leeuw zet Gooische villa in de etalage

Wie flink in de buidel kan tasten mag zichzelf voor bijna 3 miljoen euro de eigenaar noemen van het optrekje in Blaricum. Uiteraard is er aan luxe geen gebrek, want er is een zwembad en een studio om thuis zelf muziek op te kunnen nemen. Verder zijn er twee badkamers, vier slaapkamers en een enorme tuin. Plus een geruststelling voor een potentiële koper die liever privacy geniet bij het doen van een grote boodschap: er zijn maar liefst drie aparte toiletten.

Ⓒ Funda

Iemand die zoveel neer kan tellen voor een huis zal vast genoeg budget hebben voor etentjes buiten de deur of Thuisbezorgd, maar de enorme keuken van het pand is in ieder geval van alle gemakken voorzien. Paul zal er in elk geval zelf met veel liefde gekookt hebben, het is geen geheim dat de presentator dol is op koken. Ook heeft hij in het verleden een eigen kookprogramma met pubers gehad.

Ⓒ Funda

Als Paul het pand weet te verkopen voor zijn vraagprijs, maakt hij er vergeleken met de schamele 1,7 miljoen euro die hij achttien jaar geleden betaalde, bijna 1,3 miljoen euro winst op. Volgens de geruchten die de ronde doen wil de presentator zich met zijn partner vestigen in de hoofdstad op verzoek van zijn zoons.