Dit is het idee van Harry en Meghan voor tv-programma

Het zijn onderwerpen waar de hertogin zelf mee te maken kreeg tijdens haar jeugd in Los Angeles. „Het is iets waar ze heel veel mee heeft. Het is ook best politiek geladen en richt zich ook op feminisme”, weet een insider te vertellen. „Ze willen met het programma hun visie op de empowerment van jongeren voort blijven zetten.”

Volgens bronnen zouden Harry en Meghan er zelf ook in te zien zijn, maar niet te vaak. „Het gaat over normale mensen, niet over hen.”