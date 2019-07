Vader doet wanhopige poging dochter uit handen R. Kelly te krijgen

Zo wil hij haar graag een eigen woning geven in Chicago. Zolang ze maar het appartement van R. Kelly verlaat en contact zoekt met haar familieleden, laat hij TMZ weten. Hij is zelfs bereid om ook Joycelyn Savage onderdak te bieden, als dat nodig is om de twee jonge meiden ’uit de klauwen van de omstreden zanger’ te krijgen.

Nu R. Kelly zelf in de gevangenis onderdak heeft, probeert vader Angelo in een wanhopig pleidooi nog een keer om zijn dochter te bereiken.

Dinsdag kwamen de vrouwen zelf met een videoboodschap vanuit het bewuste appartement. Zij lieten weten daar weliswaar al jaren te verblijven, maar vrij te zijn om in en uit te lopen wanneer ze willen.