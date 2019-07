Sterrenhemel via projecties in oude luister hersteld

Drie grote ronde mozaïeken verbeelden het westelijk en oostelijk halfrond en de sterrenhemel. Ⓒ Foto Koninklijk Paleis op de Dam

In de zeventiende eeuw was de Verenigde Republiek der Nederlanden de belangrijkste handelsmacht ter wereld. En de stad Amsterdam voelde zich het centrum van het universum. Visueel werd dat triomfantelijke gevoel onderstreept in de Burgerzaal van het stadhuis, het huidige Koninklijk Paleis op de Dam. Hier is de Stedemaagd afgebeeld met letterlijk de hemel en de aarde aan haar voeten.