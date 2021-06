3FM-dj Rámon Verkoeijen herdenkt Alane-zanger Wes

Mama Appelsap is een item uit de show van Verkoeijen op NPO 3FM, Mark + Rámon, waarin luisteraars liedjes kunnen insturen waarin ze Nederlandse zinnen horen. In Alane waren volgens creatieve luisteraars onder andere de teksten ’zomer in Zaandam’ en ’luilak, hang je tas op… luilak, hang het op!’ te horen.

„Wes (van Alane) is overleden. 57 jaar. Hij won ooit de Mama Appelsap Award”, schrijft Verkoeijen op Twitter. „We nodigden hem uit in de studio, maar hij wilde niet meer terug naar huis. Hij bleef me de hele dag bellen met dat hij Nederland langer wilde verblijden met zijn aanwezigheid.”

Zaterdag werd bekend dat de 57-jarige Kameroense zanger is overleden aan een infectie die hij opliep in het ziekenhuis. Hij lag daarvoor al enkele dagen in coma. Wes scoorde een wereldwijde hit met het nummer Alane uit 1997.