Onthullende docu: ’Diana wilde niet scheiden’

Wat Diana betreft waren zij en Charles ’het beste team in de wereld’ Ⓒ Getty Images

Het leven van prinses Diana is al zo vaak voer geweest voor boeken, films en documentaires, dat je amper zou verwachten dat er nog iets nieuws te vertellen valt. Toch claimt Jenny Bond dat de royal, die jaren vóór Meghan een ware mediamagneet was, aan haar unieke ontboezemingen heeft gedaan. „Van moeder tot moeder.” Een persofficier onthult waarom hij destijds wel ontslag moest nemen. Dat gebeurt allemaal in een nieuwe documentaire: Princess Diana, In Her Own Words. De Britse media kregen al een smeuïg voorproefje.