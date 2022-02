Anouk richt zich tot Jaimie na vermeende mishandeling door Lil Kleine: ’Herwin je vrijheid!’

„Groundhog day. @Jaimie, herwin je vrijheid na jaren van lijden door mentale en fysieke mishandeling. @Lil Kleine, computer zegt: bullshitexcuus om problemen te voorkomen in 3, 2, 1...”, schrijft Anouk in het bericht.

Dat Anouk en de rapper elkaar niet helemaal liggen, werd eerder al duidelijk nadat ze als coaches bij The Voice bonje kregen. De twee hadden achter de schermen een meningsverschil met elkaar, waarbij Lil Kleine haar uitgemaakt zou hebben voor ’k*nker**r’. Zelf reageerde ze destijds met: „Mijn god, wat een sensatie. Dat ik word uitgemaakt voor kankerhoer en dat ik de vinkentering kan krijgen is allemaal niet zo schokkend en belangrijk. I’ve been called worse zeg maar.”

Bewakingsbeelden

Zondagavond deelde juicekanaal Life of Yvonne ’bewakingsbeelden’ op Instagram, waarop te zien zou zijn dat Lil Kleine (27) zijn verloofde Jaimie Vaes (32) aan haar haren uit een auto trekt. Ingewijden bevestigden aan De Telegraaf dat Lil Kleine diezelfde avond is aangehouden wegens mishandeling. Hoewel een woordvoerder van de politie zondag wilde bevestigen dat er een ’27-jarige man’ is aangehouden, wilden zij maandagochtend tegenover de krant ’geen mededelingen doen over personalia’. Het management van de rapper heeft aangegeven later met een verklaring te komen. Zijn advocaat, Nienke Hoogervorst, bevestigt maandag tegenover De Telegraaf dat hij nog in hechtenis is.

Op Ibiza was er in mei 2021 ook al sprake van een vermeende mishandeling, al is die zaak later in Spanje geseponeerd. In een interview met Linda.Meiden zei Jaimie daarover: „Er ontstond een incident in de categorie ’had nóóit mogen gebeuren’. We kregen onenigheid, het escaleerde.”