Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Stiekem sterven in ’Swan song’

— Wat: sciencefiction, drama — Regie: Benjamin Cleary — Met: Mahershala Ali, Naomie Harris, Glenn Close

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Cameron (Mahershala Ali) gaat binnenkort dood, maar echtgenoot Poppy (Naomie Harris) hoeft dat niet door te hebben. Ⓒ Apple TV

Wat is het ergste aan vroegtijdig doodgaan? Is het de gedachte dat je je geliefden ontroostbaar moet achterlaten, of de realisatie dat het leven ook zonder jou door zal blijven gaan? In het sciencefiction-drama Swan song is er voor dat eerste probleem een oplossing gevonden. Dankzij een perfecte kloon hoeft de stervende Cameron (Mahershala Ali) zijn nabestaanden niet tot last te zijn.