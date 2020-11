The Weeknd nog steeds boos op organisatie Grammy’s

„Samen een voorstelling wekenlang plannen om niet te worden uitgenodigd? Naar mijn mening nul nominaties = je bent niet uitgenodigd!”, schrijft The Weeknd op Twitter.

Eerder stelde hij dat hij, zijn fans en de muziekindustrie meer transparantie moeten krijgen over het doen en laten van de organisatie. Bronnen melden aan TMZ dat er meer zit achter de beschuldiging van de zanger. Hij zou afgelopen weken stevig hebben onderhandeld met de Recording Academy over een optreden tijdens de awardshow eind januari. De Grammy-organisatie zou hem daarbij in eerste instantie hebben verboden ook de halftime show van de Super Bowl de week erop te verzorgen. De partijen kwamen volgens de insider uiteindelijk tot een overeenkomst waarbij de artiest beide shows zou kunnen doen, maar niet zonder over en weer kwaad bloed te zetten.

After Hours van The Weeknd was afgelopen jaar een van de succesvolste platen ter wereld. Het nummer Blinding Lights werd in tientallen landen een nummer 1-hit.