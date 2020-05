Tom Hanks doneert opnieuw bloedplasma

Op Instagram plaatste Hanks woensdag foto’s van zijn bezoek aan de bloedbank. Daarop is te zien hoe er twee volle zakken plasma bij hem zijn afgetapt. Ook is de acteur met een bloedinfuus in zijn arm te zien. Hij vergezelt de foto’s van een kreet die doet denken aan een yell waarmee sporters elkaar voor een wedstrijd oppeppen. „Plasma bij 3. 1, 2, 3 PLASMA!”

Begin maart werd bekend dat Hanks en zijn vrouw Rita Wilson besmet waren met het coronavirus. Na een periode van quarantaine in Australië konden zij eind maart weer terugkeren naar de Verenigde Staten. Bijna een maand geleden deelde de acteur voor het eerst foto’s van zijn bezoek aan de bloedbank.