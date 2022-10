Film met Monic Hendrickx en Victor Löw naar Verenigde Staten

De Openbaring vertelt over een man (Löw) die tijdens de eerste coronalockdown bij zijn moeder intrekt om haar te verzorgen en beschermen. Tijdens deze periode raakt hij onder invloed van een complottheoreticus en draait langzaam maar zeker door. Monic Hendrickx speelt zijn zus. De regie is in handen van Chris Mitchell, die het scenario ontwikkelde in samenwerking met Löw en Anna van Praag.

Screamfest, opgericht in 2001, is het grootste en langst lopende genrefestival in de Verenigde Staten en staat bekend als ‘het Sundance van de horrorfilm’. Films die er in wereldpremière gingen en vervolgens wereldwijd succes hadden, waren Saw en Paranormal Activity. De Openbaring maakt bij Screamfest kans op prijzen in de categorieën regie, camerawerk, montage, muziek en beste film.

De 21e editie van Screamfest vindt plaats van 11 tot en met 20 oktober in Hollywood, Los Angeles.