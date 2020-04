Nieuwe sterren trekken GTST uit het slop

De seizoensopener in het najaar haalde een historisch diepterecord, met 655.000 kijkers. Maar de afgelopen maanden heeft de dagelijkse soapserie de lijn naar boven teruggevonden. In de maand maart keken er gemiddeld 955.000 mensen naar de serie; in de eerste weken van april is dat aantal verder gestegen naar 961.000 kijkers.

Bekijk ook: Kijker blij met opfrisbeurt GTST

GTST trok woensdagavond meer dan 1 miljoen kijkers. Dit was niet de eerste keer dit voorjaar; ook in maart en begin april lukte het RTL al meerdere malen deze magische grens aan te tikken.

Johnny Kraaijkamp

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst kondigde een paar maanden geleden aan dat hij de serie weer dichter bij de kijker wilde brengen. De verhaallijnen moesten weer „persoonlijk, herkenbaar en dichtbij” worden. Onder meer de toevoeging van Johnny Kraaijkamp, Cas Jansen en een hond aan de vaste cast moest hiervoor gaan zorgen.

Bekijk ook: GTST op 28 mei voor het laatst te zien

RTL moet de soapserie overigens wel vroegtijdig stoppen dit jaar. De laatste aflevering wordt eind mei uitgezonden in plaats van eind juni, omdat door de coronacrisis al ruim een maand geen nieuwe scènes meer kunnen worden gedraaid.