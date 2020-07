Ook première nieuwe Top Gun-film uitgesteld

Top Gun: Maverick had oorspronkelijk op 23 december van dit jaar moeten verschijnen, maar is pas op 2 juli 2021 te zien. Daarnaast krijgt ook de thriller A Quiet Place 2 met Emily Blunt en John Krasinski een andere releasedatum. In plaats van 6 september 2020 moet de film op 23 april 2021 in première gaan.

Donderdag werd ook al bekend dat Disney de releases van een aantal films vanwege de coronacrisis heeft opgeschoven. De langverwachte live-actionfilm van Mulan zou eigenlijk in maart al in première hebben moeten gaan, maar is nu tot nader orde uitgesteld naar een onbekende datum.