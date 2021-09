Big Bang-ster Kaley Cuoco gaat scheiden

„We hebben ons gerealiseerd dat onze wegen allebei een andere kant opgaan”, schrijven de 35-jarige The Big Bang Theory-actrice en de 30-jarige Cook. „We hebben allebei zo veel van onze reis met de wereld gedeeld, dus hoewel we dit deel van ons persoonlijke leven liever privé zouden houden, wilden we uiteindelijk toch de waarheid vertellen.”

Er is geen sprake van woede of boosheid, zo benadrukt het stel. „We hebben deze beslissing samen genomen met enorm veel respect en aandacht voor elkaar”, besluiten Cuoco en Cook, die vervolgens vragen of iedereen rekening zou willen houden met hun privacy.

Cuoco en Cook leerden elkaar in 2016 kennen, twee jaar later trouwden het stel.