Groots voor jong en oud

Guus Meeuwis trad woensdagmiddag al op in Eindhoven voor kinderen. Ⓒ Foto Bart Heemskerk

Niet meer weg te denken van de kalender: Guus Meeuwis’ Groots met een zachte g-reeksen in het Eindhovense Philips Stadion. Jaargang veertien is dit, met vanaf vanavond vier normale concerten. Het meest bijzondere dit keer zit er al op, dat was afgelopen woensdagmiddag: Groots Junior.