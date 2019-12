Nog altijd ruzie tussen Lil’Kleine en Anouk

Anouk en Lil’Kleine zijn momenteel niet elkaars beste vrienden... Ⓒ William Rutten

The Voice Of Holland-coaches Lil’ Kleine en Anouk hebben tijdens de opnames van The Battles bonje met elkaar gekregen. Het conflict tussen de twee is zelfs zo heftig dat ze niet meer met elkaar in één studio willen zitten. En juist dat is problematisch voor de aanstaande liveshows, want dan zou de talentenjacht het met een coach minder moeten doen.