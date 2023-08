Wendy van Dijk in ziekenhuis na neusbloeding: ’Wat een toestand dit’

„Bij neusbloeding moet je wel aan de bel trekken, dus dat heb ik gedaan”, schrijft de 52-jarige tv-ster in haar stories. „Bloedplaatjes worden nu gecheckt dus dat is fijn. Wat een toestand dit. Verder voel ik me redelijk goed.” Op de foto toont Wendy haar arm met daarin een infuus.

Eerder liet Van Dijk weten te zijn geprikt door een mug die het denguevirus bij zich droeg en daardoor nu knokkelkoorts te hebben. De presentatrice vermoedt dat zij het virus in Thailand heeft opgelopen. Klachten die bij knokkelkoorts horen zijn plotselinge koorts met koude rillingen, heftige hoofdpijn en pijn achter de ogen. Een medicijn tegen de klachten is er niet.