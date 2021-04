Wilfried de Jong heeft nog nooit emoticons gebruikt

„Iemand gaat dood, dat wordt op Instagram of in een WhatsApp-groep gemeld, en dan regent het vervolgens zwarte hartjes. Zo doen we dat nu dus, met iemand mee rouwen: even een zwart hartje aantikken”, vertelt De Jong aan het Vlaamse blad Humo.

„Wat is er mis met even gaan zitten, nadenken over wat die dode voor je betekende, en dat vervolgens opschrijven – met woorden, in zinnen?”, vraagt hij zich af.

„We verliezen veel met dat zwarte hartje, hoor. Niemand zegt nog over een dode: ’God, wat had hij een mooie stem’. Of: ’Hoe geduldig was je toch toen je me leerde fietsen’. Het uitspreken van de dingen wil ik liever niet verliezen.”