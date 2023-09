Charlène duikt onverwacht op in Monaco na zomer vol raadselen

Prinses Charlène van Monaco is tegenwoordig als een duveltje uit een doosje. Niemand weet wanneer de vrouw van Albert weer opduikt in het prinsendom en ook haar gesteldheid is altijd een verrassing. Na een zomer vol vragen verscheen ze dit weekend ineens weer aan zijn zijde.

Albert en Charlene verschijnen nog sporadisch samen in het openbaar. Ⓒ Getty