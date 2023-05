Premium Het beste van De Telegraaf

BZN-toetsenist zet ’fout’ uit verleden recht: ’Alsof ik mijn liefde voor klassieke muziek heb verloochend’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Echtgenote Willie serveert een kopje koffie aan Thomas Tol, die de rust van hun fraaie huis aan het Markermeer binnenkort verruilt voor optredens met een klassiek tintje. Ⓒ Aldo Allessie

VOLENDAM - Zodra zijn vondst Mon amour in 1976 een monsterhit blijkt, zwaait BZN-toetsenist Thomas Tol het conservatorium vaarwel. Een kleine halve eeuw later betreurt de Volendammer deze stap nog altijd. Twee concerten met palingsound in een klassiek jasje moeten zijn leed komende zomer verzachten.