Haperend navigatiesysteem bezorgt Charly Luske fikse boete

Luske legt uit aan Shownieuws dat zijn navigatiesysteem het opeens niet meer deed toen hij op de weg zat. De acteur wilde daarom de navigatie-app van zijn telefoon gebruiken. Toen hij die aan het instellen was, werd hij betrapt door de politie. Charly vertelde eerlijk aan de dienstdoende agent wat het probleem was, maar een boete bleek onvermijdelijk. „Een klein beetje coulance was wel op z’n plaats geweest”, aldus de musicalster. Wel erkent hij dat hetgeen hij deed niet mag en dat de boete terecht is.

Het zit Charly de laatste tijd financieel niet heel erg mee. Onlangs werd de zanger nog slachtoffer van WhatsApp-fraude. Dat kostte hem 1260 euro.