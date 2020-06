Sterren halen 7 ton op voor maaltijden in LA

Ook Jamie Lee Curtis, Olivia Newton-John en Matt Bomer leverden korte videoboodschappen waarin zij kijkers van het in Los Angeles live uitgezonden benefiet vroegen iets te doneren. Onder meer Kelly Clarkson en Annie Lennox gaven een kort video-optreden voor de inzameling.

Fans van de serie NCIS werden getrakteerd op een reünie van een aantal castleden van de show. Pauley Perrette, Rocky Carroll, Michael Weatherley, Sasha Alexander en Brian Dietzen kwamen via Zoom samen voor het goede doel.

Will And Grace-ster Eric McCormack was een van de presentatoren van het benefiet. Hij werd tijdens de uitzending gebeld door medecastlid Sean Hayes. Ook Will And Grace-collega Debra Messing leverde een bijdrage: zij was te zien in een vooraf opgenomen videoboodschap.