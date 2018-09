Christian Slater op West End

Slater speelde eerder op West End in One Flew Over The Cuckoo's Nest in 2004. „Ik kan niet wachten om terug te keren op het podium in Londen, het is mijn tweede thuis”, laat hij weten.

De acteur staat vanaf oktober vijftien weken in de Engelse hoofdstad. Slater is bekend van onder meer Young Guns II en True Romance en was eerder dit jaar in de bioscoop te zien in de film Bobby.