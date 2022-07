Gwyneth Paltrow mist acteren ’totaal niet’

Paltrow (49) besloot een paar jaar geleden dat ze zich meer wilde gaan richten op haar lifestyleplatform Goop. Dat bevalt haar zo goed dat ze ’helemaal niet dagdroomt over de filmindustrie’.

De actrice sluit niet uit dat ze weer gaat acteren. „Ik heb mijn moeder beloofd dat ik, voordat ik doodga, nog wel een toneelstuk zal doen. Die belofte moet ik toch een keer nakomen.”

Paltrow is bekend van films als Shakespeare in Love, Seven en Iron Man. De laatste titel op haar cv is de Netflixserie The Politician, waarvan in 2020 het laatste seizoen verscheen.