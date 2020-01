April, May en June passeert 200.000 bezoekers

De tragikomedie van Linda de Mol, regisseur Will Koopman en scenarist Frank Houtappels heeft binnen vijftien dagen 200.000 bezoekers getrokken, meldt distributeur Independent Films zaterdag.

April May en June gaat over drie zussen die moeten uitvechten wie voor hun autistische broer moet zorgen als hun moeder sterft. Geconfronteerd met die vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt achten. De hoofdrollen worden gespeeld door Linda de Mol, Elise Schaap en Tjitske Reidinga.

Sowieso doen Nederlandse films het deze kerstvakantie opvallend goed in de bioscopen. Vier van de tien titels in de top 10 van best bezochte bioscoopproducties zijn van Nederlandse bodem. April May en June staat op de vierde plek; op 5 staat Mees Kees in de Wolken, die inmiddels meer dan 216.000 bezoekers heeft getrokken. Op de zevende plek staat de Penoza-film The Final Chapter, die standvastig richting de 500.000 kaartjes oprukt.

Op de negende plek staat de komedie Huisvrouwen bestaan niet 2, waar tot nu toe 155.000 mensen heen zijn geweest. In de arthousetheaters doet vooral de veel bejubelde tragikomedie Mi Vida, met Loes Luca als kapster die na haar pensioen een nieuw leven in Spanje wil opbouwen, het nog steeds erg goed. De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen is al de hele kerstvakantie het negende Star Wars-deel, The Rise of Skywalker.