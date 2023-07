’Cardi B verdacht van mishandeling na gooien microfoon’

Het is niet duidelijk of de vrouw die het drankje naar Cardi B gooide naar de politie is gestapt of dat het de bezoeker is die ook door de microfoon werd geraakt. De rapper heeft nog niet op de aangifte gereageerd.

Cardi B kreeg zaterdag tijdens een show in Las Vegas een restje drank uit de beker van een vrouw uit het publiek op het podium toegeworpen. De rapper werd boos, zag wie het deed en gooide haar microfoon richting de bezoeker.