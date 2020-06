Prins Philip 99 jaar: nieuwe foto vrijgegeven

De opname is op 1 juni gemaakt in de zogenoemde vierhoek, of quadrangle, van Windsor Castle. Sinds de uitbraak van het coronavirus verblijven Elizabeth en Philip samen in isolatie in Windsor Castle.

Elizabeth (94) heeft zich in de tussentijd onder meer laten zien bij een televisietoespraak en bij het berijden van een van haar favoriete pony’s.

Prins Philip, die zich in 2017 uit het openbare leven terugtrok, is al die tijd buiten beeld gebleven.