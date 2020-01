Lil Nas X wint Grammy voor beste muziekvideo

De clip werd samen met countrylegende Billy Ray Cyrus opgenomen. Zij lieten andere genomineerden als The Chemical Brothers met We've Got To Try en This Land van Gary Clark Jr. achter zich. Vorig jaar werd de Grammy voor beste muziekvideo gewonnen door Childish Gambino met zijn clip van het nummer This Is America.

Lil Nas X maakt nog kans op meer prijzen. Hij is namelijk ook genomineerd voor onder meer nummer van het jaar, album van het jaar en beste nieuwe artiest.