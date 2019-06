Kerkdienst op Zwarte Cross met Typhoon

Volledig in de stijl van Zwarte Cross zullen tijdens deze hoogmis freestyle motorcrossers over de muzikanten en het koor springen, maakte de organisatie dinsdag bekend. Met de kerkdienst willen alle betrokkenen het thema van deze Zwarte Cross (’Niks is onmogelijk!’) extra kracht bijzetten. Schijnbaar onverenigbare werelden kunnen verenigd worden, aldus de organisatie.

Naast al het programma op de 33 podia en motorcrossbaan probeert de organisatie iedere editie bijzondere momenten te laten plaatsvinden waarbij ze bezoekers wil inspireren, uitdagen en iets positiefs meegeven. De traditionele oecumenische kerkdienst in de Megatent (13.000 bezoekers) is één van deze vormen. Het is geen echte liturgische mis, maar een speciaal voor de Zwarte Cross geschreven en voorgedragen toespraak met een positieve en inspirerende boodschap met het thema van het jaar als motto.

Eerder verzorgden onder anderen Paul Haenen, Maxim Hartman, Frank Lammers, Gerda Havertong, Ernst Daniël Smid en Michiel Romeyn de dienst.