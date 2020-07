Donny Roelvink over neuscorrectie: ’Ik wil geen Barbiepop zijn’

Hij doet zijn beklag in een video op zijn Instagram Stories. „Er wordt over mij gesproken alsof ik een of andere verslaafde ben, iemand die nu verslaafd is aan plastische chirurgie omdat ik toevallig laatst mijn tanden heb laten doen.”

Donny legt uit waarom er sprake is van een medische noodzaak en hij daardoor de ingreep heeft laten doen. Zo vertelt hij dat hij tijdens de trainingen voor Boxing Influencers veel tikken op zijn neus heeft gehad en dat daardoor het kraakbeen scheef is gaan staan. „Daardoor heb ik allemaal poliepen in mijn neus gekregen, een soort vleesboompjes, waardoor ik heel veel last heb met ademhalen. ,Dus ik ben hier niet omdat ik een barbiepop wil zijn, maar omdat ik godverdomme geen lucht krijg”, aldus de realityster.

De keuze om naar Istanbul af te reizen verklaart hij door te stellen dat ze daar gespecialiseerd zijn in neuscorrecties. De Roelvink-telg is niet alleen, zijn moeder Luciënne is meegereisd naar de Turkse stad.