Een ideale Mol, die Mil

Na het zien van Wie is de Mol? zijn we zaterdagavond geen stap verder gekomen. Overal werd ’gemold’, vaak ook veel te opzichtig. Johan Goossens spande de kroon. Hij toonde zich sukkelig, chagrijnig, maar oh zo vermakelijk. Voor het spel is hij niet goed, maar laat die man er nog maar een paar afleveringen in zitten! Dan richten wij ons ondertussen op Miljuschka Witzenhauzen...