Aanklacht tegen broers Weinstein en bedrijf

De weduwe van auteur Jay Anson van de roman The Amityville Horror klaagt de broers en het bedrijf aan, omdat ze het werk van haar echtgenoot zouden hebben gebruikt voor hun verfilming van The Amityville Horror. Lesia Anson zegt dat het verhaal van de film direct onttrokken is aan het boek en de gelijknamige film uit 1979, beiden werk van wijlen haar echtgenoot waaruit een hele filmreeks rond Amityville ontstond.

De versie van 2017, een nieuwe variant van het oorspronkelijke eerste deel, vindt Lesia ’een cinematische rommel en het ontving vreselijke kritieken’. Ze vervolgt haar tirade met de opmerking dat de film het slechtste openingsweekend aller tijden had met slechts 742 dollar via tien theaters. Maar het ergste en aanleiding voor een aanklacht: The Weinstein Company heeft haar nooit benaderd voor toestemming, ze zijn gewoon hun gang gegaan.

De film verscheen eind oktober, vlak na het Weinsteinschandaal. Ondermeer Ryan Reynolds speelde een hoofdrol in de film.