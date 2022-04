Henk van der Meijden heeft lang gewacht en toch gekregen

Henk laat zich moeilijk verrassen, maar verbaasd was de oud-hoofdredacteur van Privé, impresario en evenementenorganisator wel dat de koninklijke eer hem alsnog te beurt viel. Geprezen werd hij vanwege zijn inzet voor de cultuur, het niet alleen schríjven over wereldsterren maar ze ook naar Nederlandse podia halen, zoals het Bolshoi Ballet en Rudolph Nurejev. Daarbij zijn inzet voor de circuswereld - met als hoogtepunt het straks weer jaarlijkse Wereldkerstcircus in Carré - dat alles maakte dat burgemeester Jan van Zanen Henk de versierselen kon opspelden.

Hij moest er lang op wachten, niet alleen tot twintig jaar na zijn vertrek bij deze krant, maar tevens omdat hij van de 35 mensen die in Den Haag Koninklijk werden onderscheiden ook nog eens als laatste aan de beurt was.

„Ik had niet gedacht deze zin nog eens te zullen uitspreken”, grapte burgemeester Van Zaanen, „maar mag ik de heer Van der Meijden verzoeken naar voren te komen?” Eenmaal daar bleek dat hij uit de erfenis van een oom en tante Henks eerste bestseller Privé over Privé had weten veilig te stellen en hij vroeg de schrijver het boek, na bijna vijftig jaar, alsnog van een handtekening te voorzien.

„Ik ben heel vereerd”, aldus de ridder. „Ik weet dat eens eerder een poging is gedaan dit voor elkaar te krijgen, maar dat het toen is geweigerd. Het is toch een stuk waardering voor iets wat ik ook met zoveel plezier heb gedaan.”