Alec Baldwin deactiveert Twitter na ophef

Baldwin reageerde op de Golden Globes-winst van de Amerikaanse actrice Gillian Anderson voor haar vertolking van de Britse premier Margaret Thatcher in de Netflix-serie The Crown. „Wisselende accenten? Dat klinkt... fascinerend”, grapte hij.

De acteur refereerde daarmee aan de commotie die eind vorig jaar ontstond toen op sociale media werd gesuggereerd dat zijn vrouw Hilaria deed alsof ze een Spaans accent had, terwijl ze volgens oud-klasgenoten vroeger gewoon Engels sprak en Hillary genoemd werd.

Ironie kan niet meer

In de video op Instagram zegt Baldwin dat hij klaar is met Twitter omdat gebruikers de ironie achter zijn reactie over Anderson niet begrepen. „Natuurlijk kan je op Twitter niet meer ironisch zijn. Je kan überhaupt in de VS al niet meer ironisch zijn omdat het tegenwoordig zo’n gespannen, gestreste en onaangename plek is.”

Baldwin zegt verder een ’enorme fan’ van Anderson te zijn en dat hij met zijn reactie alleen maar wilde illustreren dat ’multiculturele uitingen die belangrijk zijn voor wie of wat dan ook, een privézaak zijn’. Daarnaast bestaat Twitter volgens de acteur uit een derde ’interessante berichten’, een derde ’saaie, oninteressante, kinderlijke onzin’ en de rest - ’of misschien wel meer’ - uit ’verachtelijke haat en boosaardigheid en onaangenaamheid’.

De 62-jarige zegt nu op zoek te gaan naar een andere nieuwsbron en bedankt zijn volgers op Instagram verder voor hun steun.