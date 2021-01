MAFS: De condooms zitten in de andere koffer!

Oeps... Ⓒ Screenshot

Het was zangeres/presentatrice Monique Smit die met vriend Martijn een oproep van Married at first sight zag en meteen aan Mick moest denken. „Wij hebben hem opgegeven’, straalt ze. Mick blijkt een van de beste ’gappies’ te zijn van Martijn. Het stel ziet Mick het liefst aan de vrouw nu bijna iedereen in hun vriendengroep gesettled raakt. Monique: „Ik had niet verwacht dat hij eerder zou trouwen dan wij!”