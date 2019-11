Kristen Bell gebruikt Frozen in kinderruzies

Op de première van Frozen 2, waarin Bell (39) opnieuw de stem inspreekt van prinses Anna, vertelt de actrice tegen People hoe ze haar ruziënde kinderen uit elkaar kan halen met behulp van de populaire Disneyfilm.

„Ik laat ze geen stukjes uit de film zien, maar als ik ze bijna dagelijks elkaar in de haren zie vliegen, zeg ik ’zouden Anna en Elsa dit ook doen? Zouden Anna en Elsa ook zo over elkaar denken? Wat zouden Anna en Elsa doen?’”, vertelt Bell.

„Dat is de kracht van een verhaal, toch? Ze respecteren dit verhaal zo erg en ze weten dat die meiden om elkaar geven, dus het is een makkelijke manier om ze uit hun woede te halen en te laten beseffen dat ze even aardig moeten zijn voor elkaar.”

Bell en haar echtgenoot Dax Shepard zijn de ouders van de zesjarige Lincoln en Delta (4). De film Frozen 2 gaat op 20 november in Nederland in première.