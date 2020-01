’Ik ben geen dokter Love’

Carlo Boszhard: „Eigenlijk heb ik vooral mijn mens-zijn erin gegooid.” Ⓒ Nander de Wijk

Eigenlijk, peinst Carlo Boszhard, staat zijn hele carrière in het teken van mensen aan elkaar koppelen. „Ik heb programma’s gepresenteerd als Liefde op het eerste gezicht, Welkom op je bruiloft en Ja ik wil een miljonair. Hierin spelen emoties hoogtij. Ik vind het heerlijk dit weer op te pakken.” Boszhard is het gezicht van een nieuwe reeks Married at first sight dat vandaag aftrapt.