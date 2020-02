Concert Harry Styles valt in het water

Harry zou samen met Lizzo en Mark Ronson optreden. Ongeveer een uur nadat Lizzo had opgetreden, meldde de organisatie dat er zwaar weer op komst was. Fans moesten door een hevige regenstorm naar buiten om weer thuis te komen. Op beelden is te zien dat concertgangers door kniehoog water moesten waden.

Voor Harry is de timing extra zuur, want hij viert zaterdag zijn 26e verjaardag. Op Twitter verontschuldigt de voormalig One Direction-zanger zich tegenover zijn fans. „Voor jullie die nu in Miami zijn, er is mij verteld dat er een hevige storm op komst is. De brandweer zou in geen geval de show laten doorgaan. Blijf alsjeblieft veilig. Ik ben heel teleurgesteld, en het spijt me.”