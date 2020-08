Emotionele Jim Parsons over eind Big Bang Theory: ’Ik stond op het randje van de afgrond’

Jim had bij het zetten van zijn handtekening voor het elfde en twaalfde seizoen naar eigen zeggen al een vermoeden dat het zijn laatste zouden worden, maar dat idee kreeg pas later vorm. Toen het filmen van de een na laatste reeks er eenmaal op zat, zag de acteur het licht.

„Die zomer ging ik naar New York om op Broadway te spelen en ik denk dat alles wat ik voelde toen werd bevestigd. Het was een heel intense zomer. Mede door die rol, maar vooral omdat ik het zo druk had”, aldus Jim.

Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf, was zijn 14-jarige hondje, die duidelijk niet lang meer te leven had. „Hij zag er zo slecht uit en ik was zo moe en mijn man Todd zat me te pushen dat we moesten gaan. Ik begon gewoon te huilen.” Jim was doodsbang dat zijn hondje zou overlijden terwijl hij weg zou zijn voor het werk. Uiteindelijk besloten ze die zomer om de hond te laten inslapen.

Toen hij ook zijn voet nog eens brak toen hij struikelde over een gordijn van Broadway, bevloog hem de angst. „Ik voelde me alsof ik op de rand van een klif stond en aan het wankelen was. Ik zag daar beneden iets heel donkers... Ik zou niet geweten hebben wat ik had moeten doen als ik niet terug kon voor het stuk op Broadway. Maar dat lukte.”

„Toen kreeg ik een soort helder moment. Ik moest van mezelf gas terugnemen en de tijd nemen om om mij heen te kijken. En dat deed ik. Ik wist toen: ik moet een zet doen.”

De laatste aflevering van The Big Bang Theory werd vorig jaar april opgenomen. Met twaalf seizoenen en 279 afleveringen is de serie nog altijd de langstlopende sitcom ooit.