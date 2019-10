Johannesburg Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat Meghan (38) zich onlangs van haar kwetsbare kant liet zien in de documentaire Harry & Meghan: An African Journey, waarbij ze al vechtend tegen haar tranen liet blijken veel moeite te hebben met de vele media-aandacht. Inmiddels hebben 72 vrouwen van alle partijen uit het Britse parlement een open brief geschreven aan de hertogin van Sussex.