Zo houdt Hollywoodster Sigourney Weaver het al ruim veertig jaar vol

Een van haar geheimen is een veganistisch dieet. Sigourney, die momenteel werkt aan de Avatar-sequels, zegt dat regisseur James Cameron ervoor zorgt dat er altijd vegan opties op de set zijn.

„James is ook een veganist, dus we hebben veganistische cateraars bij de films”, aldus Sigourney, die naast goede voeding er ook altijd voor zorgt dat ze blijft bewegen. „Je moet fit zijn om in de filmwereld te kunnen werken. Uithoudingsvermogen is waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen.”