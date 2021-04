Paard koningin Elizabeth wint prestigieuze paardenrace

Tijdens de races werd er stilgestaan bij het overlijden van Elizabeth’s man prins Philip. Alle jockeys droegen tijdens de wedstrijd een zwarte band om hun arm en Murphy zei na afloop mee te leven met de koninklijke familie. „Mijn gedachten zijn bij Hare Majesteit de Koningin en de hele koninklijke familie in deze zeer droevige tijd”, zei hij nadat hij namens de Queen de winst had binnen weten te halen.

De Craven Meeting is een driedaagse paardenrace die jaarlijks plaatsvindt in Newmarket. Donderdag is de belangrijkste slotrace. Elizabeth is een groot paardenliefhebster en gaat geregeld naar paardenraces. Ieder jaar is ze ook van de partij bij de Royal Ascot.