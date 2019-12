Overdadig kerstaanbod: Vrolijk streamfeest!

Titelheld Noelle (Anna Kendrick) met het jeugdige rendier Snowcone in Disney’s Noelle. Ⓒ Foto Disney

Kerst vieren we natuurlijk samen. Maar als de familie de deur uitgebonjourd is, is weinig zo lekker als wegzakken in de bank voor de televisie. De streamingdiensten spelen hier vol op in met een overdaad aan nieuwe films, series en kerstspecials. Wij zetten de opvallendste nieuwkomers op een rij.