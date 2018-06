Marina Meijer wint Karen de Bok Talent Prijs

De jury verkoos Meijer boven vijf andere kandidaten die meededen aan de IDFAacademy & NPO-fonds workshop. Talentvolle documentairemakers werkten de afgelopen maanden onder begeleiding van Coco Schrijver en Joost Seelen aan een documentaire idee. Naast de onderscheiding ontving de winnares ook een waardecheque van 25.000 euro. Met dat geld uit het NPO-fonds mag Meijer haar plan verder ontwikkelen, in samenwerking met de omroep.

De prijs werd in voorgaande jaren uitgereikt als de Mediafondsprijs Documentaire en is nu vernoemd naar Karen de Bok, de begin dit jaar overleden hoofdredacteur televisie van de VPRO. „Karen de Bok had een haarfijn gevoel voor nieuw en origineel talent dat zich onder haar vleugels tot bijzondere makers ontwikkelde”, vertelde NPO-voorzitter Shula Rijxman bij de prijsuitreiking. „Door de prijs haar naam te geven, willen we die traditie laten voortzetten.”