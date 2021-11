Justin Bieber en Hailey Baldwin openhartig over huwelijk

Hoewel de zanger en het model een sterke relatie hebben, kampt Bieber nog altijd met geestelijke gezondheidsproblemen. Hij geeft dan ook toe dat het niet altijd gemakkelijk is. „Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik heb zoveel mijlpalen gehad en veel van de wereld gezien. Op een gegeven moment voelde ik mij eenzaam en wilde ik het niet allemaal meer alleen doen. Gelukkig accepteert Hailey mij zoals ik ben”, aldus Bieber.

Baldwin aarzelde nooit en is er altijd voor Bieber geweest, ongeacht de moeilijkheden die ze hebben moeten doorstaan. „Ik heb altijd van hem gehouden en ik zou hem nooit zomaar opgeven. Zo zit ik niet in elkaar. Ik kan mij niet voorstellen om hem alleen te laten in de moeilijkste periode van zijn leven.”

Het interview van het paar met Chelsea en Judah Smith wordt uitgezonden in de tweede aflevering van In Good Faith, die op 1 november in première gaat.